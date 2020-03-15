Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı
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Konya, Aksa, Güncel

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdıKONYA'da, 40 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, İslam dininin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı.

15.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:53
Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı

KONYA'da, 40 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, İslam dininin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı. Tasarımlarına yurt dışı ve içinden çok sayıda talep olduğunu belirten Küçükdemirel, yüzüğü 1 haftalık emekle bitirdiğini söyledi.

1980 yılında takı tasarımcılığı mesleğine çırak olarak başlayan Servet Küçükdemirel, bir süre sonra kendi tasarımlarını yapmaya başladı. Konya ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok kuyumcuya özel tasarım yapan Küçükdemirel, 1997 yılından itibaren kişiye özel kendi tasarımlarını hayata geçirdi. Küçükdemirel, birçok tarihi yeri ve figürü yüzüğe işleyebileceğini belirterek, bu konuda kendine güvendiğini belirtti.

'SON DÖNEMDE MESCİD-İ AKSA POPÜLER'

Son zamanlarda İslam dininin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yoğun talep olduğunu söyleyen Küçükdemirel, "İnsanlarda istek var. Eskiye olan bir özlem var. İnsanlar tarihi yerleri yüzüklerde taşımak istiyorlar. Daha önce Ayasofya, Sultanahmet Cami, Bursa Ulu Cami, Mevlana Türbesi gibi yerleri yüzüklere yaptık. İsrail ile olan gerilim nedeniyle bu sefer de Mescid-i Aksa'yı çok isteyenler var" dedi.

'3 GÜNÜM TAŞ OYMAKLA GEÇİYOR'

Yüzüğün yapımında orijinal kuvars taşı kullandığını belirten Küçükdemirel, şunları söyledi:

"Başladıktan sonra başından hiç kalkmazsam 3 günüm sadece taşı oymakla geçiyor. Geri kalan kısımları ile birlikte 1 haftada yüzüğü tamamlıyorum. Zorlandığımız yerlerde oluyor. Çünkü kubbenin üstündeki alem-i şerife kadar oyuyoruz. Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok yerinden ürünlerime talep oluyor. Mecsid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Ülke olarak Mescid'i Aksa'nın ayakta durması için bir mücadele veriyoruz. İnsanlar hassasiyetlerinden dolayı Mescid-i Aksa'yı yaptırmak istiyor' dedi.

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı

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