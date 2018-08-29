Konyalı Şehit Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit düşen iki askerden birisi olan Piyade Er Osman Karağlı'nun cenazesi memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İlçeye bağlı Karaali Mahallesi'ne getirilen şehit askerin cenazesi önce babası, annesi ve kardeşlerine gösterilmek üzere baba evinin yanındaki Orta Camii'ne getirildi. Daha sonra cenaze baba evine götürülürken, burada yapılan dua sonrası helallik alındı. Şehit asker Osman Karağlı'nın cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak cenaze töreninin düzenleneceği Merkez Camii'nin bulunduğu mahalle meydanına getirildi. Karağlı'nın tabutunun başına, ailesinin isteği üzerine askere uğurlanırken omzuna asılan 'Maşallah' yazılı bir şal bırakıldı. Oğluyla aynı ismi taşıyan şehidin babası Osman Karağlı'da al bayrağa sarılı tabutun başındaki oğlunun fotoğrafını öperken güçlükle ayakta durdu. Şehit askerin cenazesi öğlen namazını müteakip kılının cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

(Ali Rıza Önses/İHA )