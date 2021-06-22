Konyalı şehidin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan' dediği görüntüleri ortaya çıktı

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Konyalı şehidin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan' dediği görüntüleri ortaya çıktı Pençe-Yıldırım harekatında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, şehit olmadan yaklaşık 45 gün önce görev başında çekerek yayınladığı...

Konyalı şehidin 'Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan' dediği görüntüleri ortaya çıktı

KONYA - Pençe-Yıldırım harekatında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, şehit olmadan yaklaşık 45 gün önce görev başında çekerek yayınladığı ve "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" dediği duygulandıran video ortaya çıktı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın (23), 11 Haziran'da Pençe-Yıldırım harekatı kapsamında Kalyanu Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısı sonucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Akın'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'da defnedildi.

"Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan"

Öte yandan, şehit Muhammet Ali Akın'ın şehit olmadan yaklaşık 45 gün önce çektiği duygulandıran video ortaya çıktı. Şehit Akın'ın görev başında çektiği görüntülerde, "Bugün 24 Nisan Pazartesi. Devremle beraber dağda 4. günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" diye konuşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı