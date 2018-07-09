Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

KONYA - Giresun'un Güce ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin naaşı memleketi Konya'ya getirildi.

Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin naaşı askeri uçak ile Konya Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi askeri erkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin 1,5 aylık çocuğu Mehmet Akif Cevizci'nin de kundakta sarılı olarak karşılama töreninde olduğu görüldü. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoyla Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi 10 Temmuz 2018 Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ilgın ilçesi Yukarı Çiğil Mahalle Mezarlığına defnedilecek.