: Konyalı şehidin acı haberi ailesine verildi

28.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:06

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi ailesine verildi.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan baba İrfan, anne Döne Olgun gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekar ve 5 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti. Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Kaynak: İHA

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