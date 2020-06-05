Konyalı iş adamları, Rus işadamlarıyla online toplantı yaptı Konya Sanayi Odası, yeni normal sürecinin ilk ülke tanıtım toplantısı ve B2B organizasyonunu gerçekleştirdi.

Konya Sanayi Odası, yeni normal sürecinin ilk ülke tanıtım toplantısı ve B2B organizasyonunu gerçekleştirdi.

Konya Sanayi Odası ve Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği işbirliği ile yapılan toplantıya, Konya'da hububat bakliyat ve ayçiçek yağı sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Konya Sanayi Odası ve Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği işbirliğinde Hububat Bakliyat ve Ayçiçek Yağı Sektörleri için video konferans yöntemiyle 'Sanal Heyet ve B2B Görüşmeleri Etkinliği' düzenlendi. Toplantıya Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin ile çok sayıda Türk ve Rus firma temsilcisi katıldı.

Video konferans sonrası değerlendirmelerde bulunan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Oda olarak pandemi sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, Konyalı sanayicilerin yeni işbirlikleri yapması ve yeni pazarlara ulaşması için yaptıkları çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kütükcü, "Koronavirüs salgını öncesindeki dönemde, ülke tanıtımları ve B2B görüşmeleri toplantılarımızı, Oda binamızda gerçekleştiriyorduk. İhracatı artırmaya ve yeni pazarlara ulaşmaya büyük katkı sunan bu tür organizasyonlarımızı, yeni normal süreci ile birlikte video konferans yoluyla gerçekleştirmeye başladık. Şehrimizin ihracatında üçüncü sırada yer alan Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar sektörümüz için bu toplantının yeni işbirlikleri getirmesini temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde farklı ülkeler ve farklı sektörler için bu tür toplantılarımızı düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kütükcü, ayrıca Konyalı sanayicilerden de toplantılara daha fazla ilgili göstermelerini istedi. - KONYA

Kaynak: İHA