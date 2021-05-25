Konyalı iş adamı Galatasarau yönetimi için seçime giriyor!

Yaklaşık 22 yıl önce faaliyetlerine başlayan Konya Galatasaraylılar Derneği'nin kurucularından olan ve 13 yıl başkanlığını yürüten, aynı zamanda bir dönem Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonun da başkanlığını yapan Korkmaz, sarı-kırmızılı camianın kilitlendiği genel kurul öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BURAK ELMAS BAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GÖREVE TALİBİZ"

Hayatı boyunca Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli markası olan Galatasaray'a hizmet etmenin gayretinde olduğunu belirten Korkmaz "Bugün ömrümü adadığım sarı kırmızılı renklere hizmet noktasında çok farklı bir heyecanı yaşamaktayım. Camiamızın büyük bir değeri olan Burak Elmas başkanımızın liderliğinde kulübümüzün bugününü ve yarınlarını daha da güçlü kılmak için göreve talibiz" dedi.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARACAĞIZ"

Genel kurul öncesi çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Sıtkı Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte çok şey başaracağız mottosu ile çıktığımız bu yolda, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden ödün vermeden planlı, nitelikli, çağdaş projelerle Galatasaray'ımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız."

KONYA GALATASARAYLILAR DERNEĞİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Bu arada Konya Galatasaraylılar Derneği'nde görev değişimi yaşandı. Haziranda yapılacak Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için Başkan Adayı Burak Elmas'ın ekibinde çalışmalarını sürdüren Sıtkı Korkmaz'ın görevinden ayrılmasıyla yapılan yönetim toplantısında Zeki Cihat Poçan, oy birliği ile dernek başkanlığına getirildi.

Kaynak: Bültenler