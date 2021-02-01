Konyalı hayırseverlerin yardımı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Konyalı hayırseverlerin yardımı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, harekat ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa İnfak Derneğinin girişimleriyle, Konya merkezli Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıda kolisi, battaniye, soba ve çeşitli insani yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda Rasulayn'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bölgede SUDKOM tarafından tespit edilen 150 aileye yapılan yardımların dağıtımı ise AFAD personelinin yanı sıra Şanlıurfa İnfak Derneği ve Ribat İnsani Yardım Derneği gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Konyalı hayır sahiplerinin bağışlarıyla temin edilen yardımlar, Rasulayn'a bağlı 5 köydeki yetim ve engellilerin yüzünü güldürdü.

Gıda malzemelerinin yanında çocuklar için kışlık mont, ayakkabı ve diğer giyim malzemeleri ile oyuncakların da yer aldığı insani yardımlar, tek tek ailelere teslim edilirken, çıplak ayakla gezen çocukların ayakkabı ve mont sevinçleri ise görevli dağıtıcılara duygusal anlar yaşattı.

İnsani yardımlar kapsamında bölgedeki 20 aileye de soba ve yakıt desteği sağlandı.

Yardım alan Suriyeliler ise desteklerinden dolayı Türk halkına ve emeği geçenlere teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş