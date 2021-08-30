Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
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Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan: "Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak" Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan aileleri ziyaret...

Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan:

"Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte ziyaret eden Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Biz bu dünyada bir takım şeyleri görmüyoruz ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduklarını şuanda görmekteyiz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak"dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarabkrı il binası önünde bekleyen ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Konya'dan gelen yaklaşık 50 görme engelli ve yakınlarından oluşan grup, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti

Ailelerle tek tek görüşen ve dertlerine ortak olan grup adına açıklamada bulunan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan,, gönül birliği oluşturmak için Konya'dan dernek üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

"Onların sonu çok vahim, en kısa yoldan devletimize teslim olsunlar"

Bu dünyada görmediklerini ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduğunu gördüklerini ifade eden Özağan, "Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz. Kardeşçe, birlikte yaşama duygusunun ne olduğunu biliyoruz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak. Biz annelerimizi 3 yıldır takip ediyoruz ve gelmek istiyorduk. Bugün gelmek nasip oldu ve annelerimizle birlikte olmaktan memnunuz. Biz bu dünyada bir takım şeyleri görmüyoruz ama öbür dünyada bazı insanların ne halde olduklarını şuanda görmekteyiz. Hiçbir terör örgütüne meydan bırakılmasına gerek yok. Onların sonu çok vahim, en kısa yoldan devletimize teslim olsunlar ve çocuklarımızı serbest bıraksınlar. Gelin sizlerle birlikte yaşamaya hazırız" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından ailelerle bir süre görüşen dernek üyeleri ardından bölgeden ayrıldı.

Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Konyalı Görme engellilerden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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