Konyalı gençler Tunceli'nin dağ köyleriyle gönül köprüsü kurdu
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Konyalı gençler Tunceli'nin dağ köyleriyle gönül köprüsü kurdu

02.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:18
Konyalı gençler Tunceli'nin dağ köyleriyle gönül köprüsü kurdu

Konya'da, imkanları kısıtlı bölgelerle yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak için çalışmalar yürüten gönüllü gençler, topladıkları kitapları ve eğitim materyallerini Tunceli'nin dağ köylerindeki öğrencilere ulaştırdı.

Konya'da, imkanları kısıtlı bölgelerle yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak için çalışmalar yürüten gönüllü gençler, topladıkları kitapları ve eğitim materyallerini Tunceli'nin dağ köylerindeki öğrencilere ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Konya Gençlik Teşkilatı gönüllüsü gençler, "Gönül Köprüleri Kuruyoruz Projesi" kapsamında, topladıkları 3 bine yakın kitabı, çeşitli eğitim materyallerini ve oyuncakları Pertek ilçesinin bazı dağ köylerine götürdü.

Köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler veren gençler, derslerde faydalanmaları için konu anlatımlı kitaplar da armağan etti.

Ulaştıkları köylerde, öğrencilerle keyifli zaman geçiren ve yöre sakinleriyle bir araya gelen gençler, gönül köprüsü kurmaya çalıştı.

İHH Konya Gençlik Teşkilatı Sorumlusu Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri, kötü alışkanlıklardan koruyarak daha iyi bir geleceğe hazırlamak, bilinç kazandırmak ve zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak adına çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

"Gençlerimizin gönlünü aldık, amcalarımızla muhabbet ettik"

Sadece Konya'da değil, başka illerdeki gençlere yönelik faaliyetlerinin de bulunduğunu belirten Özkan, yürüttükleri "iyilik hareketi"ni her bölgeye taşımaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Hazırladıkları proje kapsamında Tunceli'nin dağ köylerindeki öğrencilere ulaştıklarına değinen Özkan, "Konya'da topladığımız yaklaşık 3 bin kitabı gönüllü gençlerimizle, oyuncak eşliğinde dağıttık. Gençlerimizin gönlünü aldık, amcalarımızla muhabbet ettik. Bu şekilde Konya'dan Tunceli'ye bir gönül köprüsü oluşturmaya çalıştık." dedi.

Özkan, gittikleri köylerde büyük bir mutlulukla karşılandıklarını ifade ederek, köy halkının gösterdiği misafirperverlik ve çocukların yaşadığı sevincin kendilerinde tarifsiz duygular oluşturduğunu anlattı.

"Projelerimizi genişleterek ülkemizin tüm ücra köşelerine taşıyacağız"

Bağışçılardan gelen çeşitli oyuncakları ve eğitim materyallerini Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal ve dağlık bölgelerdeki gençlere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Kırsal bölgedeki gençlerimizin imkanlarının daha kısıtlı olması sebebiyle önceliğimizi kırsal bölgelere verdik. Ülkemizin her bir yanında, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı ilk olarak Tunceli'de faaliyette bulunarak kitaplarımızı dağıttık. Projelerimizi genişleterek ülkemizin bütün ücra köşelerinde çalışmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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