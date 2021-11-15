Konyalı gaziler KKTC'nin 38. kuruluş yıldönümünü kutladı

KONYA (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi'ne bağlı gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıldönümünü kutladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ve dernek üyeleri, kutlamalar kapsamında dernek binası önünde bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Buğur, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Buğur, Kıbrıs gazileri olarak bu önemli günde farklı duygular yaşadıklarını belirterek tüm Konyalı gaziler adına Kıbrıs Türk halkının bu önemli gününü kutladıklarını ifade etti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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