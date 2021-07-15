Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
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Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı

Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnafa 5 bin adet Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnafa 5 bin adet Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.

KONESOB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Mevlana Caddesi, Kapu Cami, Bedesten, Çıkrıkçılar İçi, Eskigaraj ve bölgesindeki esnaflara 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı.

KONESOB Başkanı Muharrem Karacak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu özel günde Esnaf Odaları Birliği olarak ay yıldızlı bayrağımızı esnaflarımızın işyerlerine asmalarına vesile olduk. Yürekleri vatan sevgisiyle çarpan esnaf ve sanatkarlarımıza bu özel günü Türk bayrağı dağıtarak hatırlatmak istedik. 15 Temmuz'da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında milli irademize sahip çıkıp Şehadet Şerbetini içen tüm Şehitlerimizi saygı ile anarken, gazilerimizi de minnet duygularımızla selamlıyorum" dedi.

Başkan Karabacak Mevlana Meydanında düzenlenen anma etkinlikleri öncesi de meydana gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacağını sözlerine ekledi. - KONYA

Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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