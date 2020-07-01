Konyalı çift yaylada düğün yaptı
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Konyalı çift yaylada düğün yaptı

Konya'da bir çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salondaki düğünlerini iptal ederek, 1735 rakımlı yaylada aile arasında düğün yaptı.

Konyalı çift yaylada düğün yaptı
01.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:30

Konya'da bir çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salondaki düğünlerini iptal ederek, 1735 rakımlı yaylada aile arasında düğün yaptı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla yayımlanan genelgelerle bugünden itibaren açılacak olan düğün salonları misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken, Konyalı çift 4 aydır yapamadıkları düğünleri için yaylayı tercih etti.

Önce düğün salonu tutan çift, Kovid-19 nedeniyle gelen yasaklarla birlikte düğün tarihi ertelemek zorunda kaldı. Salgın döneminde birçok kişinin aynı anda bir arada olmasının mutluluk yerine üzüntü yaşatabileceğini düşünen çift, düğün salonu rezervasyonunu iptal ettirdi.

Düğünlerini Melikler Yaylası'nda yapmaya karar veren gelin ve damat, yayla önündeki yolda yakınlarıyla davul zurna eşliğinde yaklaşık yarım saat eğlendi. Yayla yolundaki düğünde, gelin ve damat ile yakınlarının sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan damat Halil Cevher, koronavirüs salgını nedeniyle Beyşehir'in Orta Toros Dağları eteklerindeki Melikler Yaylası ve Yenicami Mahallesi güzergahında yaşayan yakınlarının yanında düğün yapmayı tercih ettiğini belirterek, oksijenin bol olduğu bir yerde düğün yapmanın daha mantıklı olabileceği kararını aldıklarını vurguladı.

"Virüsün olmadığı, oksijenin bol olduğu yaylayı tercih ettik"

Kalabalık olmaması için eşe dosta haber vermediklerini belirten Cevher, koronavirüs sürecinin bir an önce atlatılması temennisinde bulundu.

Teyzesinin oğlu Nazım Uçar'dan gelin hanıma bir jest yapmasını istediğini belirten Cevher, "Pandemiden dolayı düğün salonunu iptal ettirdik. Şimdi sadece nikahla geçiştireceğiz. Bu nedenle, 'Düğün çalgı olsun.' diye teyzemin oğlundan böyle bir jest yapmasını istedik. O da davul ve zurna ekibiyle bize eşlik etti. Pandemi dönemi olduğu için nikahımıza da çok fazla kişiyi davet etmedik. Virüsün olmadığı, oksijenin bol olduğu yaylayı tercih ettik. Burası bizim için de iyi oldu, unutamayacağımız bir düğünü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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