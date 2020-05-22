Konyalı berberde tıraş malzemeleri kişiye özel kullanılıyor
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Konyalı berberde tıraş malzemeleri kişiye özel kullanılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir berber salonu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı için müşterilerine kişiye özel tıraş malzemeleriyle kuaförlük hizmeti sunmaya başladı.

Konyalı berberde tıraş malzemeleri kişiye özel kullanılıyor
22.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:09

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir berber salonu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı için müşterilerine kişiye özel tıraş malzemeleriyle kuaförlük hizmeti sunmaya başladı.

Çarşı merkezinde iş yeri bulunan ve oğluyla birlikte çalışan 36 yıllık berber Adıgüzel Zedef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süredir tüm meslektaşları gibi kendilerinin de hizmet veremediğini hatırlatarak alınan kararla yeniden faaliyet gösterebilmekten memnun olduğunu söyledi.

Salgının, berber ve kuaförler için yepyeni bir dönemin başlamasına vesile olduğunu belirten Zedef, "Bu yeni dönemde müşterilere daha temiz ve steril bir ortamda kaliteli bir hizmet vermek için yeni bir uygulamaya başladık. Devamlı müşterilerimizin her biri için şahsa özel tıraş malzemelerinin olduğu birer tıraş takımı kurduk. Bu tıraş takımı içerisinde tıraş makinesi hariç tüm tıraş malzemeleri var. Bunları kullandığımız kişi dışında başka hiçbir müşterimizde kullanmıyoruz." dedi.

Kişiye özel tıraş çantalarının içinde makas, peçete, ense fırçası, saç fırçası, sakal fırçası gibi malzemeler bulunduğunu anlatan Zedef, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi tıraş ederken kullandığımız önlük ve havlular da tek kullanımlık, onlar da kişiye özel. Müşteriye özel bu takımları kurarken onlardan herhangi bir para talebimiz de olmadı. Yani kendi imkanlarımızla ve gücümüzle bu takımları oluşturduk. Aslında olması gereken buydu. Bunun sadece virüs dönemi değil, normal zamanda da yapılması lazımdı. Ama, bu virüs salgını bizi bir yerde buna mecbur etti. Yapmak zorunda kaldık ve yaptık. Çok iyi oldu. Çünkü insan hayatı söz konusu. Yeter ki müşterilerimiz sağlık yönünden bir problem yaşamasın. Biz bu uygulamayı koronavirüs salgını dolayısıyla yaptık ama mesleğimizi icra ederken müşteriden müşteriye bulaşabilecek hepatit B, sedef, egzama, mantar ve AIDS gibi hastalıklar da var. Bu yeni uygulamayla sadece koronavirüse karşı değil bu risklere karşı da önlem almış oluyoruz."

Zedef, müşterilerine kişiye özel tıraş malzemeleriyle hizmet verdikten sonra malzemeleri tekrar temizleyip bakımlarını yaparak kutularına koyduklarını dile getirdi.

Hijyen kurallarını gözeterek hayat geçirdikleri bu uygulamanın, çok olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Zedef, "Bütün meslektaşlarımın böyle bir uygulamayı başlatmalarını canıgönülden istiyorum." diye konuştu.

Berber Zedef'in uzun yıllardır müşterisi olduğunu söyleyen Bingöl Baler ise "Biz müşteriler bu uygulamadan çok memnunuz. Bu sistem aslında çok önceden kurulması gereken bir olaydı. Berberimize başarılar, bol kazançlar diliyorum. Tertemiz, pırıl pırıl. Burada kendinizi kişiye özel tıraş malzemeleriyle, evinizde tıraş oluyor gibi hissediyorsunuz. İnsan psikolojik olarak da rahatlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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