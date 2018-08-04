Konyalı Bakanlar, Memleketlerinde Cami Açtı (3)

BAKANLAR, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'in kızının nikah törenine katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk çifti, evliliğe ilk adamı attı. Çiftin düğünleri de 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Nikah törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel. Ak Parti Konya milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk'ün nikahını kıydı. Çiftin nikah şahidi olan bakanlar genç çifte mutluluklar diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, damada evlilik cüzdanını verdiği sırada, "Cumhurbaşkanımızın 3+2 tavsiyesi de kulaklarına küpe olsun" dedi. İki bakan daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.