Konyalı Bakanlar İlk Ziyaretlerini Memleketlerine Yaptı

Konyalı Bakanlar ilk ziyaretlerini memleketlerine yaptı

KONYA - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde yer alan Konyalı bakanlar ilk şehir dışı ziyaretlerini memleketlerine yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valiliği'ni ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da yer aldığı ziyarette anı defterini imzalayan Bakanlar, Vali Yakup Canbolat ile bir süre görüştü.

Ziyaret sonrası konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Bakanlığı'nın üstleneceği projeleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da 41 icraatı olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Bu icraatlarda yeni hükümet sisteminde açıkçası hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında işleri yürütmek istiyoruz. Buna ilişkin tüm Türkiye'de projelerimiz var, projelerde Konyamız da var. İnşallah bunu yerel yönetimlerimizle, valiliklerimiz ile birlikte el birliğiyle tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, çevre projelerimiz, ulaşım projelerimiz, 400 tane eylemimiz var. 100 gün içerisinde bunların bir kısmına başlayacağız bir kısmını da tamamlayacağız. Bugün Konya'ya hem memleketimizi ziyaret etmek hem de Konya'nın sorunlarını yerinde görüp tespit etmek için gelmiş bulunuyoruz. Konya'da ziyaretlerimiz olacak. Bizimle birlikte, bize bağlı tüm genel müdürlüklerimiz ve başkanlıklarımız bize eşlik ediyorlar. Belediyemizle birlikte ortak bir toplantı düzenleyip şehrin sorunları ve bizim yapmamız gereken neyse tespitlerini yaparak inşallah çözümünü de aynı gün içerisinde sağlayıp hızlı bir şekilde milletimizin hizmetine sunmak için çalışmalar yapacağız. Şehrimizde bundan önceki başkanlarımız, siyasetçilerimiz, valilerimiz gereken herşeyi yaptılar. Konya şehircilik anlamında gecekondusu olmayan düzenli bir şehir. Biz de aldığımız bayrağı en yukarıya nasıl taşıyabiliriz bunun çabası içerisinde olacağız" dedi.

"Alt gelir grubu için konutlar yapılacak"

Bakan Murat Kurum, Konya'da dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için yeni konutlar üretileceğini açıkladı. Bakan Kurum, "Konya'da alt gelir grubuna yönelik sosyal konutlarla ilgili yer çalışmamız olacak. İnşallah yakın zamanda burada bir konut üretimi yapacağız. Alt gelir grubunda vatandaşlarımız alabileceği konut çalışmamız olacak. Sanayi şehri Konya'mızda sanayi bölgemizin daha da artırılmasına yönelik neler yapabiliriz, yerinde görüşüp tespit edeceğiz ve buna yönelik planlamalar yapacağız. Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması, vatandaşlarımızın buradan gelir elde etmesi anlamında yapmamız gerekenler neyse onları yapacağız. Köylerimizdeki tescil harici alanlar, mera vasfında gözüken ancak mera olmayan alanlarla ilgili çalışmaları hızlıca bitirip vatandaşlarımıza tapularını verme noktasında çalışmalarımız olacak. Ulaşımla alakalı şehrimize ciddi bir projemiz var. İnşallah onu Ulaştırma Bakanlığıyla yürütüyor olacağız. Kentsel dönüşümle alakalı çalışmaları bitirip yeni kentsel dönüşüm projelerinde yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte işbirliği içinde tamamlıyor olacağız. 3 tane Millet Bahçemiz var. Birini 100 günlük program dahilinde açmayı planlıyoruz. Oraya ilave yapılabilecek yatırımlar neyse ilave yatırımları da yine en kısa zamanda yapıyoruz olacağız. Yine diğer Millet Bahçelerinin projeleri de bu sürede tamamlanacak. Süreç dahilinde onların da imalatlarına geçiyor olacağız. Millete hizmet etme adına tevazu göstererek, üretmek adına yapılması gereken neyse teknik eleman olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, bir vatandaş ve hemşehriniz olarak yapılması gereken neyse bunların hepsini el birliği içinde yapmaya geldik" diye konuştu.

"Konya Şehir Hastanesini 2019 sonuna yetiştirmek istiyoruz"

Ziyaret sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Konya Şehir Hastanesini 2019 yılı sonuna açmayı planladıklarını söyledi. Bakan Koca, Millet Bahçeleri projesinde Sağlık Bakanlığının da sağlıklı yaşam için yer aldığını duyurdu. Bakan Koca şöyle konuştu: "Bakanlık görevine başladığımdan bu yana ilk ziyaretimi Konya'ya yapıyorum. Sayın Bakanımla birlikte burada valimizi de ziyaret edip sorunları yerinde görüp yapabileceklerimizi tespit etmek istedik. Yeni dönemde özellikle Konya'mızın değerler noktasında Türkiye'deki yerini biliyoruz. Bu anlamda ayrıca sağlık kenti vizyonuyla Konya'ya hizmet etmek istiyoruz. Üniversite, eğitim ve araştırma, devlet ve özel sektör işbirliğiyle iş gücü bir araya getirilerek hep birlikte birbiriyle ilişkisini oluşturup yeni mükemmeliyet merkezleri, özellikle yakında zamanda 2019'a hedeflediğimiz şehir hastanesinde planlamak istiyoruz. Şehir Hastanesi biliyorsunuz bölgenin en önemli hastanesi olarak planlanıyor, 2019 sonuna yetiştirmek istiyoruz. Konya'nın turizmdeki yerini bu anlamda sağlık turizmindeki yerini daha güçlendirerek yol alalım istiyoruz. Bunun dışında Millet Bahçesinde sağlıklı yaşam, alışkanların değiştirilmesiyle ilgili farklı yaklaşımlarımız olacak. Bunun ilk örneğini de ilk 100 günlük eylem planında yer alan Millet Bahçesinde uygulamış olacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede yer alan iki Konyalı Bakan olarak Konya'nın özelde bütün sorunlarıyla ilgilenerek çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi. Açıklamaların ardından Konyalı Bakanlar Fahrettin Koca ve Murat Kurum esnaf ziyaretinde bulundu. Valilik binası çevresindeki esnafı ziyaret ederek sohbet eden Bakanlar öğle namazını Kapu Camisinde kılarak Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.