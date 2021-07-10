Konyalı 15 Temmuz şehidinin babası, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
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Konyalı 15 Temmuz şehidinin babası, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Konyalı 15 Temmuz şehidinin babası, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Komiser yardımcısı olduğu gün, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Muhsin Kiremitci'nin babası Hüseyin Kiremitci, evladıyla gurur duyuyor.

Komiser yardımcısı olduğu gün, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Muhsin Kiremitci'nin babası Hüseyin Kiremitci, evladıyla gurur duyuyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen oğlunun acısını hala yüreğinde hisseden Kiremitci, oğlu şehit olduktan bir ay sonra dünyaya gelen torununa ise baba şefkatini göstermeye çalışıyor.

Acılı baba Kiremitçi, oğlunun şehit olduğunu bildiği halde, görevdeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Eşi, kızı ve geliniyle sürekli oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini ifade eden Kiremitçi, "FETÖ, en büyük hatayı, bugüne kadar gelmiş geçmiş Türkiye'nin en güçlü hükümetine karşı darbe girişiminde bulunarak yaptı. Bir yılan, nasıl beline vurulduğunda hareket edemezse, onların da beli kırıldı." dedi.

Hain darbe girişimi sırasında, Türk halkının büyük mücadele verdiğini vurgulayan Kiremitçi, şunları kaydetti:

"Ben milletin gücünü, oğlumun naaşı cenaze arabasına konulurken gördüm. Her yerden insanlar, cenaze için akın etti. 15 Temmuz'u ikinci Çanakkale olarak görüyorum. Ben yavrularımı yetiştirirken 'Bu vatanda hizmet edeceksiniz, amaç para kazanmak değil, bu ülkeye hizmet için araçtır.' dedim."

Kiremitçi, oğlunun kahramanlığını her duyduğunda duygulandığını aktardı.

"Torunum, baba şefkatini bizde arıyor"

Oğlunun, torunu dünyaya gelmeden bir ay önce şehit olduğunu anımsatan Kiremitçi, şöyle devam etti:

"Torunum Gökçe, her zaman babasını arıyor. Özellikle bu günlerde çok soruyor. Baba şefkatini bizden almaya çalışıyor. Amcaları çok ilgilenirler ama hiçbir zaman babanın yeri dolmaz. Gökçe'yi gördüğümüz zaman kendimizi tutamıyoruz. Oğlum, bizim yanımızda eşinin karnını okşayarak severdi. Sürekli sınavlara girerek yükselmeyi çok isterdi. Fakat biz dünyada yükselmesini beklerken, Allah ahiretine yükseltti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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