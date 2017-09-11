Konyaaltın'da Yeşil Band Çalışması

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hurma Caddesi'nde yeşil band çalışması başlattıklarını söyledi.



Konyaaltı Belediyesi Hurma ile Sarısu Mahallelerini bir birine bağlayan Hurma Caddesi'nde 770 metre yol boyu 14 bin 500 metrekare alanda yeşil band çalışması başlattı.



"4 Bin 500 metrekare yeşil band"



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hurma Caddesi'nde çok geniş bir alan üzerinde yeşil band çalışması başlattıklarını söyledi. Bu çalışma ile kendi rekorlarını da egale ettiklerini ifade eden Muhittin Böcek, ilk olarak alanda toprak serimi yaptıklarını ve hemen ardından sulama sistemi çalışmasına başladıklarını kaydetti.



14 bin 500 metrekare alanı yeşil dokuyla kaplayacaklarını belirten Başkan Böcek, burada bölge sakinlerinin spor yapabileceği koşu yolu da yapacaklarını ifade etti. Bununla birlikte kaldırımlara Benjamin türü 80 ağaç dikeleceğini de dile getiren Muhittin Böcek, çalışmaların çok kısa bir süre içinde tamamlanacağını söyledi. - ANTALYA