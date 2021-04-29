Konyaaltı 'tam kapanma'ya hazır
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Konyaaltı 'tam kapanma'ya hazır

Konyaaltı 'tam kapanma'ya hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 17 günlük tam kapanma döneminde belediye hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 17 günlük tam kapanma döneminde belediye hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 17 günlük tam kapanma döneminde Konyaaltı Belediyesi olarak vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı. Semih Esen, günlük hizmetlerin yürütülmesi noktasında asgari sayıda personelle hizmet vereceklerini söyledi. Semih Esen, Halk Masa aracılığıyla vatandaşlara en hızlı şekilde dönüş sağlayacaklarını kaydetti.

"Sokak hayvanları için ekipler nöbette"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aldıkları tedbirleri şöyle açıkladı: "Sokak hayvanlarımızın beslenmesi noktasında görevli personellerimiz tam kapanma döneminde kaymakamlık ve ilgili birimlerce koordineli bir şekilde görev yapacak. Zabıta ekiplerimiz, fen işleri, temizlik, park ve bahçeler, veteriner hizmetleri ile Halk Masa'da çalışan arkadaşlarımız hizmetleri aksatmadan sunacak. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları Kaymakamlık ile koordineli bir şekilde Vefa Hizmet ekiplerimiz tarafından karşılanacak. 17 günlük tam kapanma döneminde tüm yurttaşlarımızı kurallara uymaları noktasında duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu süreçte vaka sayılarının azalmasını sağlarsak, yaz aylarına daha rahat girmeyi umut ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı 'tam kapanma'ya hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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