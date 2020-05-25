Konyaaltı, sokak hayvanlarına 5 ton mama ulaştırdı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahipsiz köpek ve kedileri beslemek üzere oluşturdukları ekiplerle 2 aylık pandemi sürecinde 5 bin 500 kilogram mamayı hayvanlara ulaştırdıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahipsiz köpek ve kedileri beslemek üzere oluşturdukları ekiplerle 2 aylık pandemi sürecinde 5 bin 500 kilogram mamayı hayvanlara ulaştırdıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde ilçe genelinde 50 ayrı noktada besleme odakları kuran Konyaaltı Belediyesi, bu odaklara düzenli şekilde mama ve su takviyesi yapan özel ekip oluşturdu. Bu ekip, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor.

Özel ekip oluşturuldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs ile mücadeleye büyük bir hızla devam ederken sokaklardaki hayvanları da unutmadıklarını söyledi. "Evde kal" çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekiplerinin koştuğunu belirten Esen, "Ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek beslenme odaklarının mama ve su eksiğini gideriyor. Sayılarını artırdığımız belli noktalara mama ve su bırakıyor. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana ilçemizde 5,5 ton mamayı canlarımıza ulaştırdık. Toplum olarak mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bunun en önemli esaslarından birisi de hayvan sevgisidir. Sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA