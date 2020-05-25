Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı
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Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde belediye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında plaja uyarı levhaları astı.

Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı
25.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:07

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde belediye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında plaja uyarı levhaları astı. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun alanlar oluşturuldu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Covid-19 önlemleri kapsamında yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, plaja Covid-19'a ilişkin uyarı levhaları konuldu. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun 9'ar metrekarelik alanlar oluşturuldu. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler, bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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