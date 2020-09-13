Konyaaltı Sahilinde tehlikeli yoğunluk
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Konyaaltı Sahilinde tehlikeli yoğunluk

Konyaaltı Sahilinde tehlikeli yoğunluk Hafta sonunda sahilleri tercih edenler, sosyal mesafe kuralını ihlal etti, çok azı maske taktı Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu.

Konyaaltı Sahilinde tehlikeli yoğunluk
13.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:39

Konyaaltı Sahilinde tehlikeli yoğunluk

Hafta sonunda sahilleri tercih edenler, sosyal mesafe kuralını ihlal etti, çok azı maske taktı

ANTALYA - Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin plajlarının çoğunluğunda sosyal mesafe maske unutuldu.

Turizm kenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin adresi sahiller oldu. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu ise 29 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinin plajlarının çoğunluğunda yoğunluk oluştu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlendi, bazıları sahilde sohbet etti, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Sahile gelen kişilerinden çok azının maske taktığı görüldü. Yoğunluk nedeniyle sahilde ve denizde sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Sahilde maskesi ile şemsiye altında oturan emekli öğretmen İbrahim Türker "Bu sene hafta sonları 1 saatliğine sabahtan denize gidip geliyoruz. Mümkün olduğu kadar şartlara ve tedbirlere uymaya çalışıyoruz. Korunmaya çalışıyoruz maske aksesuar oldu artık benim için. Benim yaşım 63, yaşım gereği uymaya çalışıyoruz. Maske dersen toplumumuzun eksikliği, anlında yazılıysa var deriz yazılı değilse bir şey olmaz deriz. Burada mesafe korunuyor ama maske yok."dedi.

"Herkes maske taksın"

Sahilden ayrılırken hemen maskesini takan Selma Tokgöz, "Herkesin maske takmasını istiyoruz. En kısaca hijyen temizlik ve maske olması lazım. Maske takan da var takmayan da var."diye konuştu.

"Maske var ama takan yok"

Vedat Tokgöz ise, " Bundan 15-20 gün öncesine kadar daha sıkıydı insanlar. Biz elimizden geldiği kadar 15 20 metre daha geride oturmaya gayret ediyoruz. Ama şuanda millet dağınık oturuyor önceden daha sık oturuyordu. Maske var ama nadir takan var. Gençler pek umursamıyor. En çok sokakta gezen gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar onların dikkat etmesi lazım."ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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