Konyaaltı sahilinde saygı duruşu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel
Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83'üncü ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da anıldı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83'üncü ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da anıldı. Konyaaltı sahilinde bulunanlar, saat 09.05'te saygı duruşuna geçti.

Kentte Olbia Meydanı'ndaki Türk bayrağı, gönderin yarısına kadar indirildi. Belediye işçileri de çalışma yaptıkları refüjde ellerinde kürekle saygı duruşuna geçti. 2 işçi, siren bitimine kadar saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te kent trafiği de durdu. Ana caddelerde otomobillerinden inenler ile kaldırımda yürüyenler, siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı Sahili'ne spor yapmak ve denize girmek için gelenler ise saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti. Sahilde oturanlar, ayağa kalkarken, yürüyüş yapanlar da oldukları yerde saygı duruşunda bulundu.


Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title