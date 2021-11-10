Konyaaltı sahilinde saygı duruşu

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83'üncü ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da anıldı. Konyaaltı sahilinde bulunanlar, saat 09.05'te saygı duruşuna geçti.

Kentte Olbia Meydanı'ndaki Türk bayrağı, gönderin yarısına kadar indirildi. Belediye işçileri de çalışma yaptıkları refüjde ellerinde kürekle saygı duruşuna geçti. 2 işçi, siren bitimine kadar saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te kent trafiği de durdu. Ana caddelerde otomobillerinden inenler ile kaldırımda yürüyenler, siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı Sahili'ne spor yapmak ve denize girmek için gelenler ise saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti. Sahilde oturanlar, ayağa kalkarken, yürüyüş yapanlar da oldukları yerde saygı duruşunda bulundu.