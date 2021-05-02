KONYAALTI SAHİLİ TURİSTLERE KALDI

ANTALYA'nın Konyaaltı sahili tam kapanmanın 3'üncü gününde turistlere kaldı.

ANTALYA'nın Konyaaltı sahili tam kapanmanın 3'üncü gününde turistlere kaldı. Polisler, sahile gelen turistlerin pasaport kontrolünü yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 3'üncü gününde, Antalya'da kontroller devam etti. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından kurulan noktalarda araçlardaki kişilerin ve yayaların sokağa çıkmak için gerekli izin belgeleri kontrol edildi.

Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Önceki haftalarda kalabalık haliyle akıllarda yer eden sahile gelen az sayıdaki turist, sıcaklığı 20 derece olan denizde yüzdü. Bazıları ise kumların üzerine yatarak, güneşin keyfini çıkardı. Polis ekipleri, sahil bandına gelen turistlerin pasaportlarını kontrol etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı