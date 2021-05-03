KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.

Antalya'nın Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde güneşlenip denize girdi. Turistlerden kimisi çocuklarıyla birlikte yüzüp eğlenirken, kimisi de çocuklarını şemsiye altından izleyip kitap okumayı tercih etti. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da güneşin yakıcılığından korunmak isteyen turistler, kremle korunmaya çalıştı.

Sahillerde turistler denize girerken, kent merkezi ile yoğun cadde ve sokaklarda ise denetimler sürdü. Denetimler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.

KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI
KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Su altına dalan turist ceset buldu
Su altına dalan turist ceset buldu
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:03:22. #1.14#

title