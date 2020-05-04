Konyaaltı Sahili sezona hazırlanıyor
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Konyaaltı Sahili sezona hazırlanıyor

Konyaaltı Sahili sezona hazırlanıyor
04.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:58

Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin geçici olarak yasaklandığı sahilde, Park ve Bahçeler Daire Başkanlı ekiplerince bakım ve onarım gerçekleştiriliyor.

Salgın sonrası yeniden hizmete açılacak sahilde çalışmaları özenle yürütüyor.

Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ise sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı yerlerine, cankurtaran kulelerinin montajından yol bakımına kadar kapsamlı bakım ve onarım gerçekleştiriyor.

Ekipler, Varyant bölgesinden başlayarak Konyaaltı Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonlarını yapıyor, sulama altyapılarını iyileştiriyor, bisiklet yollarını boyuyor.

Sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler, sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım işlemi gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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