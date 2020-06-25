Konyaaltı Sahili'nin güvenliği "atlı polis" ve "bisikletli martı timleri"ne emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konyaaltı Sahili'nin güvenliği "atlı polis" ve "bisikletli martı timleri"ne emanet

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde asayiş olaylarına müdahalenin yanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de denetlemek için bisiklet ve at üzerinde devriye görevi yapan, rengarenk kıyafetleri ve şortlu halleriyle sempati toplayan polisler, vatandaşların ve...

25.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:16

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde asayiş olaylarına müdahalenin yanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de denetlemek için bisiklet ve at üzerinde devriye görevi yapan, rengarenk kıyafetleri ve şortlu halleriyle sempati toplayan polisler, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği ile "bisikletli martı timleri", tepeleri karlı Beydağlarının eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakan, tertemiz denizi ve çakıllı plajı ile doğayla iç içe tatil imkanı sunan Konyaaltı Sahili'nde mesai yapıyor.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahili baştan sona at üzerinde gezen atlı polisler, vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Devriye görevi yapan atlı polislere vatandaşlar, yoğun ilgi ve sevgi gösteriyor.

Atlı polisler, görevleri sırasında tatilcilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmeyerek her gün onlarca kez objektif karşısına geçiyor.

Bisikletleriyle günde ortalama 30 kilometre pedal çeviren "martı timleri" ise olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Tatilcilere Kovid-19'a karşı sosyal mesafe uyarısında bulunan ve kalabalık yerlerde maske takmalarını öneren "sahil polisleri", gösterdikleri başarıyla takdir topluyor.

Alışılmışın dışında bisikletli ve şortlu görev yapan "martı timleri", görenlerin dikkatini çekiyor.

Kovid-19 tedbirleri de denetleniyor

Polis memuru Davut Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklada, 13 yıldır atlı polis birliğinde görev yaptığını söyledi.

Araçların giremediği plaja girip, rahatça devriye gezdiklerini belirten Kaymaz, "Sahilde herhangi bir problem olduğunda vatandaşlar hemen bize koşuyor. Salgından sonra sosyal mesafe uyarısında bulunuyoruz. Halkımız da bu konuda çok duyarlı. Uyarılarımızı dikkate alıyorlar." diye konuştu.

Kaymaz, plaja gelen kişilerin polis ekiplerini gördüklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini ve huzur içinde denize girdiklerini ifade etti.

Polis memuru Mehmet Kaykaç ise "Türkiye'nin göz bebeği" bir plajda görev yapmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Görevlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Kaykaç, "Antalyalılar ve tatilciler bize büyük ilgi gösteriyor, bizimle bol bol fotoğraf çektiriyorlar, atımızı seviyorlar." dedi.

Kaykaç, 5 yıldır aynı atla görev yaptığını ve aralarında büyük bir sevgi bağı oluştuğunu ifade etti.

Şortlu polis sempatik geliyor

"Bisikletli martı timi"nde görevli Süleyman Akkurt da sahile saat 09.00'da geldiklerini ve akşama kadar görev yaptıklarını kaydetti.

Araçların giremediği sahil bandında bisikletle çok hızlı hareket ederek olaylara müdahale edebildiklerini aktaran Akkurt, "İnsanlar bisikletli polis görünce şaşırıyorlar, bizi şortlu görünce daha sempatik buluyorlar." dedi.

Konyaaltı Sahili'nin güvenliği 'atlı polis' ve 'bisikletli martı timleri'ne emanet

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
'Maske takın' diye uyaran polise bıçaklı saldırı
"Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Yılmaz Vural Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın İzmir Avrupa Alişan
Şu an buradasınız: Konyaaltı Sahili'nin güvenliği "atlı polis" ve "bisikletli martı timleri"ne emanet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:06:55. #1.14#
title