Konyaaltı Sahili'ndeki 'yeni düzen' tamamen şekillendi
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Konyaaltı Sahili'ndeki 'yeni düzen' tamamen şekillendi

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna açılması için hazırlanan 'yeni düzen' tamamen şekillendi.

Konyaaltı Sahili'ndeki 'yeni düzen' tamamen şekillendi
29.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:21

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna açılması için hazırlanan 'yeni düzen' tamamen şekillendi. Sosyal mesafenin ana kural olarak belirlendiği düzenlemelere göre, denize giren vatandaşların sosyal mesafe kuralını da cankurtaranların denetleyeceği bildirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanan yeni uygulamanın çalışmaları tamamlandı. Sahilin giriş kısmındaki alana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan demo kurulum çalışmaları bitirildi. 3 gündür süren yeni model sahil düzenlemesi çalışmalarında şezlong ve şemsiyeleri için sosyal mesafe kuralına uygun alanlarının oluşturulduğu bölgeye giriş ve çıkışlar belirlenen yürüyüş yollarından sağlanacak. Giriş ve çıkışlarda özel güvenlik görevlileri ve belediye personelleri yer alacak. Sahile belirtilen girişler alanların dışından giriş ve çıkış sağlanamayacak. Maskesiz girişin yasak olacağı sahilde, temin edemeyen vatandaşlar için belediye ekipleri yardımcı olacak. Engelli vatandaşların da unutulmadığı sahilde, onlara da aynı şekilde plaja giriş ve çıkış yolları oluşturuldu.

Şezlonglar, sirkülasyon öncesi aralıklarla dezenfekte edilecek, 2 metre aralıklarla 9 metrekarelik alanda yer alan sosyal mesafeli şemsiye ya da serbest kullanım yapmak isteyen tatilcilerin olduğu alanlarda da dezenfekte çalışmaları sürecek.

Tuvalet, duş ve kabin konusunda da önemi kararlar alındı. Buna göre tuvaletler sık sık havalandırılıp dezenfekte edilecek. Aynı zamanda tuvaletlerde temassız sabun ve su kullanımı sistemleri takıldı. Tuvalet ve kabinlere 1.5 metre aralıklarla sosyal mesafeli bir şekilde girilecek, içeride yoğunluk oluşturulmasına müsaade edilmeyecek. Duşlar ise sırayla tek kişi kullanacak şekilde dizayn edildi.

Hazırlanan yeni düzen sahil planlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların deniz özleminin arttığına işaret etti ve bu kapsamda resmi otoritelerin plajları açması yönünde beklentilerinin olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in plajla ilgili çalışmalara çok hassas davrandığını vurgulayan Atasoy, bu kapsamda pilot çalışma başlatıldığını bildirdi. Atasoy, "Eğer bakanlıkların kuralları da açıklanırsa ve tarihler de belirlenmiş olursa, bunlar entegre edilip netleştirilerek bütün plaja uygulanacak" dedi.

"ŞEMSİYE VE ŞEZLONG ALTINDA MASKE TAKILMASI MAALESEF ŞART OLACAK"

Hazırlanan yeni düzendeki özelliklerden bahseden Atasoy, şunları söyledi:

"Şemsiye ve şezlong altında maske takılması maalesef şart olacak. Eğer yok ise girişteki ünitede temin edilebilecek. Daha sonra şezlonglu alanı istiyorsa, sosyal mesafe kurallarının olduğu bölüme giriş bölümünden gelecek. Çıkış bölümü de aynı şekilde ayrı yerlerden gerçekleşecek. Vatandaş şezlongsuz yeri tercih edebilir. Çünkü uzmanlar korona virüsün plastik malzemede hayatta kalma süresi fazla. Bunun dezenfekte edilmesi söz konusu. Dolayısıyla şezlongsuz alanda, kazıklı halatlı alanda, 2 metrelik mesafeler belirlenmiş 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Vatandaş bu alanları kullandığında dezenfekte çalışması yapılacak ardından yeni misafir kullanabilecek."

DUŞ, KABİN VE TUVALETLERDE YENİ KURALLAR

Duş, kabin ve tuvaletlerde alınan tedbirlere de değinen Atasoy, "Duş alanını eskisi gibi 3'lü 4'lü kullanılmayacak. Her duş dirseğinde bir tane duş kullanılacak. Kabin ve tuvalette de mesafe kuralları ön planda olacak. Tuvalet son derece önemli bir alan. Burada havalandırmalar artırıldı. Temassız dezenfekte sistemi olacak, kapılar ayaklarla açılacak. Giriş kapasitesi de kontrol edilecek. Işık fotoselli olacak. Musluklar, sabunlar temassız olacak. Bu ve buna benzer çalışmalarla riskleri minimuma indirilecek" ifadelerini kullandı.

DENİZDEKİ SOSYAL MESAFEYİ CANKURTARANLAR DENETLEYECEK

"Eğer bu plajı kullanacaksan bunun bir bedeli var. Bu kurallara uymak zorundayız" diyerek sözlerini devam ettiren Atasoy, denizde maske ve eldivenin kullanılmayacağını ve burada da sosyal mesafenin sahildeki cankurtaranlar tarafından denetleneceğini kaydetti. Atasoy, "Cankurtaranlar denizdeki sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulunacaklar. Buna biraz da vatandaşın da destek olması lazım" şeklinde konuştu.

"SİGARA İÇİLEBİLECEK ALAN İÇİN DÜŞÜNCELER SÜRÜYOR"

Sigaranın yasaklanması konusunda da açıklamalarda bulunan Atasoy, sigaranın çevre ve deniz kirliliği yanında virüsle ilgili bulaş riski oluşturduğuna dikkati çekti. Bunun için sigara içilebilecek alanların oluşturmak için planlama yapıldığını kaydeden Atasoy, "Plaj içerisinde de, dışında da bir takım düşünceler var. Bunlar henüz netlik kazanmadı ama yasaklanan alanlar olacak" diye konuştu.

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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