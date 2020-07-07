Konyaaltı Sahili'ndeki localar kaldırıldı
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Konyaaltı Sahili'ndeki localar kaldırıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, işletmelerce konulan localar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

07.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:31

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, işletmelerce konulan localar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler doğrultusunda sahildeki Kıyı Kanunu, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ile Mavi Bayrak kriterlerine aykırı şekilde halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalar yapan işletmelerin denetlendiği ve aykırılıkları kaldırmaları için 3 günlük süre verildiği kaydedildi.

Sürenin dolmasının ardından sahil şeridine giden belediye ekiplerinin, ihtarlara rağmen aykırılıkları kaldırmayan işletmelerin ihlallerine müdahale ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşların Konyaaltı Sahili'nden en iyi şekilde faydalanabilmesi, sahili geniş ve rahat şekilde kullanabilmesi için işletmelerin sahildeki localarının, sınır elemanları ve kamu yollarındaki ihlallerinin kaldırıldı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Konyaaltı Sahili'ndeki localar kaldırıldı

Kaynak: AA

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