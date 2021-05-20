Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.
ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı. Sahile gelenler, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdi.
Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu. 17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı. Sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maske takılmadığı görüldü. Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, spor yaptı. Bazıları ise plajda güneşlenip denizde yüzdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan