Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı. Sahile gelenler, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdi.

Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu. 17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı. Sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maske takılmadığı görüldü. Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, spor yaptı. Bazıları ise plajda güneşlenip denizde yüzdü.


Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

GERİ GERİ YÜRÜYÜP, DENİZE GİREN TURİSTLER ŞAŞIRTTI
GERİ GERİ YÜRÜYÜP, DENİZE GİREN TURİSTLER ŞAŞIRTTI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Hülya Avşar Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaaltı sahilinde yaz yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:38:53. #1.15#

title