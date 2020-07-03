Konyaaltı Sahili'nde tartışmalı denetim
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Konyaaltı Sahili'nde tartışmalı denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanununa aykırı davranan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konyaaltı Sahili'nde tartışmalı denetim
03.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:03

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanununa aykırı davranan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konyaaltı ilçesindeki Olbia Meydanı'nda toplanan belediye ekipleri, sahil bandındaki işletmelerde işgal denetimi yaptı.

Denetimleri takip eden sahildeki işletmelerin sahipleri, belediye yetkililerine tepki göstererek, sahilde yasalara uygun olmayan herhangi bir işgalin olmadığını belirtti.

Plaj İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Özer ve yanındaki işletmeciler, burada yetkililerle tartıştı.

İşletmeciler, alkışlarla denetimleri protesto etti.

Özer, yaptığı açıklamada, kirasını verdikleri yerlerde işgalci olmadıklarını savundu.

İşletmeci Mehmet Ataseven de "Lara'ya niye gitmiyorsunuz? Siz iki senedir böyle yapıyorsunuz. Mahkemeyi kaybettik, intikamını buradan alacağız desenize." diyerek tepki gösterdi.

Şikayet ve talebe göre denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürü Nilgün Şeber Kahraman, Konyaaltı Sahili'nde Alan Usul ve Esasları Yönetmeliği'ne göre denetim gerçekleştireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda Milli Emlak Genel Müdürlüğünün kiracısı ve uygulayıcı durumunda olduklarını aktaran Kahraman, "Sahili vatandaşlarımızın, kamunun kıyı kanununa göre en iyi şekilde kullanabilmesi için bir takım ihlal ve işgal durumlarına müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu noktada vatandaşlardan çok sayıda şikayet ve talep geldi. Bu doğrultuda bir denetim gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kahraman, sahil bandındaki işletmelerde özellikle kıyı kanununa aykırı loca, sınır elemanları, vatandaşa açık kamu alanındaki ihlaller ve çeşitli taşmaları denetleyeceklerini dile getirdi.

"Yasal olarak işlem yapmak zorundayız"

Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ise alandaki ilave yapılarla ilgili denetim yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yasal olarak işlem yapmak zorundayız. Siz de yasal haklarınızı kullanıp yetkili mahkemelere gidebilirsiniz. Haklıysanız mahkeme iptal eder. Haksızsanız biz işimizi yaparız. Şu anda sadece teftiş yapıp, belirtilen bölümleri kaldırmanız için size süre vereceğiz. Biz size sadece 'Burayı uygun hale getirin' diyoruz. Aynı uygulama Lara Plajı'nda da yapılacak."

Denetimlerde, sahilde kıyı kanununa aykırı olduğu iddia edilen loca, sınır elemanları ve vatandaşa açık kamu alanındaki ihlalleri yapan işletmelere üç gün süre verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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