Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması

11.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:53
Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mart'ta düzenlenecek Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı öncesi kurul üyesi STK temsilcileri sahilde tespit ve inceleme yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mart'ta düzenlenecek Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı öncesi kurul üyesi STK temsilcileri sahilde tespit ve inceleme yaptı. Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna hazırlığı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, halkın Antalya sahillerinden en sağlıklı şekilde faydalanması ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni 2021 yazına en güzel şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konyaaltı Sahili ile ilgili alan bilgilendirmesi ve değerlendirilmesi için 16 Mart'ta Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

Tespit çalışması yapıldı

Denetleme kurulu üyesi STK temsilcileri, toplantı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bir araya geldi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, Konyaaltı Sahili'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantı sonrasında Büyükşehir yetkilileri ve STK temsilcileri sahilde alan tespit çalışması gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni yaz sezonuna tam olarak hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, "16 Mart'ta düzenlenecek toplantı öncesinde STK temsilcileriyle birlikte alanda tespit çalışması yaptık. Sahili baştan sona gezdik, çok verimli ve başarılı bir organizasyon oldu. Alanda bir takım tespitler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Konyaaltı Sahili'nde bu yaz herkesin rahat edebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması
Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ümit Özdağ Ömer Çelik Fahrettin Koca
Magazin Meghan Markle Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:55:47. #1.16#
title