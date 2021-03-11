Konyaaltı Sahili'nde STK'lardan tespit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mart'ta düzenlenecek Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı öncesi kurul üyesi STK temsilcileri sahilde tespit ve inceleme yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Mart'ta düzenlenecek Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı öncesi kurul üyesi STK temsilcileri sahilde tespit ve inceleme yaptı. Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna hazırlığı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, halkın Antalya sahillerinden en sağlıklı şekilde faydalanması ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni 2021 yazına en güzel şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konyaaltı Sahili ile ilgili alan bilgilendirmesi ve değerlendirilmesi için 16 Mart'ta Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

Tespit çalışması yapıldı

Denetleme kurulu üyesi STK temsilcileri, toplantı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bir araya geldi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, Konyaaltı Sahili'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantı sonrasında Büyükşehir yetkilileri ve STK temsilcileri sahilde alan tespit çalışması gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni yaz sezonuna tam olarak hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, "16 Mart'ta düzenlenecek toplantı öncesinde STK temsilcileriyle birlikte alanda tespit çalışması yaptık. Sahili baştan sona gezdik, çok verimli ve başarılı bir organizasyon oldu. Alanda bir takım tespitler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Konyaaltı Sahili'nde bu yaz herkesin rahat edebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı