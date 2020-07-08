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Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
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Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
08.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:41

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Duyarlı kişiler ise koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesine tepki gösterdi. 

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve normalleşmenin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Güzel havayı fırsat bilenler, sahilde güneşlenip, denizde yüzüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 70 olarak ölçüldü. Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Sahilde güneşlenenlerin çoğunun sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sahil bandındaki banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak, yan yana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti. Bazı çocuklar, şemsiye altında otururken bile maskelerini çıkarmadı.

Antalya'ya 5 yıl önce yerleşen Senem Tuncer, kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanların kurallara daha çok dikkat edeceğini düşündüğünü ama yanıldığını söyledi. Tuncer, "Plajlar ilk açıldığında sosyal mesafeli plajlar olacağını, herkesin buna dikkat etmesi için önlem alınacağını düşünmüştüm. Fakat sosyal mesafe, diye bir şey yok. Buraya gelip oturuyorum, hemen yanıma havlu serip oturabiliyorlar. Ne kadar uyarı yapsak da bir şey diyemiyorsunuz. Dikkat edilmiyor" dedi.

Sahile gelişlerini azalttıklarını söyleyen İrem Çavuşoğlu da plajda mesafe ve hijyene dikkat edilmediğini gözlemlediğini söyledi. 


Kaynak: DHA

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