Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğu Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğuANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramının son gününde de yoğunluğuyla dikkati çekti.

Konyaaltı Sahili'nde son gün yoğunluğu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramının son gününde de yoğunluğuyla dikkati çekti.

Kurban Bayramının son gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatilciler maske ve fiziki mesafe kuralına uymazken, şemsiye yoğunluğundan plajın bazı noktalarının görülmediği dikkati çekti. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 31, nem oranı ise yüzde 60'ları gördü. Kenti nem bulutları kaplarken Beydağları ve falezler nemden dolayı görülemedi.

Kaynak: DHA