Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu Sahilde 27 metre derinlikteki dev kesme taşların, Roma Dönemine ait bir kapı eşiği olduğu tahmin ediliyor Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan Prof. Dr.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

Sahilde 27 metre derinlikteki dev kesme taşların, Roma Dönemine ait bir kapı eşiği olduğu tahmin ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinde dev kesme taşlardan oluşan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kapı eşiği buldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde de eğitim dalışlarını devam ettiriyor. Öğrencilerini teorik kadar pratik eğitimlerde veren Gökoğlu, Su Altı Topluluğu'yla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yaptı. Su altındaki canlı yaşamını ve değişimleri izlemek isterken, kamera ile görüntü de alan Gökoğlu, 27 metre derinlikte üzeri kabartmalı ve işlemeli kesme taşlarla karşılaştı. Mehmet Gökoğlu, ilk kez karşılaştığı bu taşları videosunu ve fotoğrafını çekti. Dalga ve deniz dibindeki kumların yer değiştirmesiyle yapının ortaya çıktığı ve Roma Dönemine ait olduğu üzerinde duruluyor. Kapı eşiği olan kesme taşlarla ilgili detaylı çalışmanın Antalya Müzesi yetkilileri tarafından yapılacağı öğrenildi.

"27 metrede dev kesme taşlar"

Mehmet Gökoğlu,AÜ Sualtı Topluluğu olarak öğrencileriyle sürekli eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dalışlar sırasında canlılar kadar deniz içindeki değişiklikleri de izlediklerinin altını çizen Gökoğlu," Etrafımızda gördüğümüz ilginç şeyleri de kaydediyoruz. Son dalışımızı Konyaaltı bölgesinde 27 metreye kadar yaptık. Bu dalışta deniz içinde ilginç kesme taşlar gördük. Su altı arkeologları da görüntüleri inceledi. Mezun öğrencilerimizin görüşlerine göre büyük bir kesme kaya ve kapı eşiği olduğu belirlendi. Tarihi dönemlerden kalma kesme taştan yapılma kapı eşiği olduğunu gördük"dedi.

"Çıkarılmayabilir"

Deniz altındaki tüm cisimleri sadece görüntülediklerini kaydeden Gökoğlu, " Ülkemizin değerlerini, güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Antalya Müzesi'nden bize müracat olursa kesme taşların olduğu yeri gösteririz. Bu eşik çıkarılmayadabilir. Bu kesme taşın olduğu yerde detaylı inceleme yapılması gerekir. Bunu yapacak olanlarda arkeologlardır" ifadelerine yer verdi.

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Ebru Şallı Özge Özder Seren Serengil
Spor Mehmet Topal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:46:17. #1.17#