KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Sahili'nde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kapı eşiği bulundu

Sahilde 27 metre derinlikteki dev kesme taşların, Roma Dönemine ait bir kapı eşiği olduğu tahmin ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinde dev kesme taşlardan oluşan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kapı eşiği buldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni eğitim öğretim döneminde de eğitim dalışlarını devam ettiriyor. Öğrencilerini teorik kadar pratik eğitimlerde veren Gökoğlu, Su Altı Topluluğu'yla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yaptı. Su altındaki canlı yaşamını ve değişimleri izlemek isterken, kamera ile görüntü de alan Gökoğlu, 27 metre derinlikte üzeri kabartmalı ve işlemeli kesme taşlarla karşılaştı. Mehmet Gökoğlu, ilk kez karşılaştığı bu taşları videosunu ve fotoğrafını çekti. Dalga ve deniz dibindeki kumların yer değiştirmesiyle yapının ortaya çıktığı ve Roma Dönemine ait olduğu üzerinde duruluyor. Kapı eşiği olan kesme taşlarla ilgili detaylı çalışmanın Antalya Müzesi yetkilileri tarafından yapılacağı öğrenildi.

"27 metrede dev kesme taşlar"

Mehmet Gökoğlu,AÜ Sualtı Topluluğu olarak öğrencileriyle sürekli eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dalışlar sırasında canlılar kadar deniz içindeki değişiklikleri de izlediklerinin altını çizen Gökoğlu," Etrafımızda gördüğümüz ilginç şeyleri de kaydediyoruz. Son dalışımızı Konyaaltı bölgesinde 27 metreye kadar yaptık. Bu dalışta deniz içinde ilginç kesme taşlar gördük. Su altı arkeologları da görüntüleri inceledi. Mezun öğrencilerimizin görüşlerine göre büyük bir kesme kaya ve kapı eşiği olduğu belirlendi. Tarihi dönemlerden kalma kesme taştan yapılma kapı eşiği olduğunu gördük"dedi.

"Çıkarılmayabilir"

Deniz altındaki tüm cisimleri sadece görüntülediklerini kaydeden Gökoğlu, " Ülkemizin değerlerini, güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Antalya Müzesi'nden bize müracat olursa kesme taşların olduğu yeri gösteririz. Bu eşik çıkarılmayadabilir. Bu kesme taşın olduğu yerde detaylı inceleme yapılması gerekir. Bunu yapacak olanlarda arkeologlardır" ifadelerine yer verdi.