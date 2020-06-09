Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ilgi odağı oldu
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Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ilgi odağı oldu

KORONAVİRÜS salgını döneminde Konyaaltı Sahili'nde başladıkları devriye turlarına devam eden atlı polisler, vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oluyor.

Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ilgi odağı oldu
09.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:12

KORONAVİRÜS salgını döneminde Konyaaltı Sahili'nde başladıkları devriye turlarına devam eden atlı polisler, vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oluyor. Her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sahil boyunca devriye görevine çıkan atlı polisler, isteyenlerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

Yaz ayları süresince plajlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde polisin aldığı güvenlik önlemlerine katkıda bulunan atlı polis ekipleri, Antalyalıların dikkatini çekiyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği, sahil devriye görevinde yerli- yabancı tatilcilerden de büyük ilgi görüyor. Özel eğitimli polis atları, eğitimli polis binicileri ile birlikte görev yapıyor. Devlet demirbaşları içerisinde yer alan polis atları, özel eğitimlerden geçerek göreve çıkabiliyor. Eğitimlerde başarısız olan atlar ise birlik içinde binici eğitimlerinde kullanılıyor.

Kimi zaman siyah, kimi zaman beyaz ve kırmızı üniforma giyen atlı polislere, çocuklar da sevgisi gösterisinde bulunuyor.

Anne ve babasıyla birlikte yürüyüşe çıkan küçük bir kız çocuğunun atlara sarılma anı da fotoğraf karelerine yansıdı. Çocuğun sarılmasına boynunu büküp yaklaşarak cevap veren polis atı ise dakikalarca kıpırdamadan bekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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