Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye
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Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Polis, Güncel

Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kontrolleri, atlı polisler yapıyor.

20.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:06
Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kontrolleri, atlı polisler yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için sosyal alanlar ve bazı özel işletmeler geçici süreyle kapatıldı. Turizm kenti Antalya'da da vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan ve kışın dahi yoğun olmasıyla tanınan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de vatandaşların girişine kapatıldı. Sahilin her iki ucuna güvenlik şeridi çeken polis ekipleri gün boyu devriye yaparak sahilin kullanımına izin vermiyor.

Son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genelde toplumsal olaylarda kullanılan Atlı Polis Birliği'ne ait 3 atlı polis, sahil boyunca görev yaparak güvenliği sağlıyor. Polis memurlarının maskeli ve sosyal mesafeye uygun hareket ettikleri görüldü. Sunny, Clermont ve Babylone isimli atlarıyla uyum içerisinde görev yapan polislerin, 6 kilometrelik sahili gün içerisinde sık sık gezdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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