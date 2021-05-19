Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu

Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme sonrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar sahillere akın etti.

Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme sonrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar sahillere akın etti. Sahilde sosyal mesafeyi ihlal ettiren yoğunluk, pandemi öncesindeki yaz aylarını aratmadı.

Turizmin başkenti Antalya'da, 17 günlük kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşmenin üçüncü gününde sahillerde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayıp sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Yabancı turistlerin de olduğu sahilde vatandaşlar bol bol güneşlendi ve denize girdi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yapmayı, bazıları da yürüyüş ve bisiklet sürmeyi tercih etti. Sahilde oluşan yoğunluk ise sosyal mesafenin ihlaline neden oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile eğlenmeye gelen gençlerden Salih Ant, "Arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Kalabalık oldukça. Bir anda sıklaştırıp, bir anda salmaları kötü ama bizim de işimize yarıyor. Boğuluyoruz çünkü. İyi oldu. Sahilde yoğunluk tedirgin ediyor. Vaka sayıları artabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı