Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu

Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme sonrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar sahillere akın etti.

Antalya'da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşme sonrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar sahillere akın etti. Sahilde sosyal mesafeyi ihlal ettiren yoğunluk, pandemi öncesindeki yaz aylarını aratmadı.

Turizmin başkenti Antalya'da, 17 günlük kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşmenin üçüncü gününde sahillerde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayıp sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Yabancı turistlerin de olduğu sahilde vatandaşlar bol bol güneşlendi ve denize girdi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yapmayı, bazıları da yürüyüş ve bisiklet sürmeyi tercih etti. Sahilde oluşan yoğunluk ise sosyal mesafenin ihlaline neden oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile eğlenmeye gelen gençlerden Salih Ant, "Arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Kalabalık oldukça. Bir anda sıklaştırıp, bir anda salmaları kötü ama bizim de işimize yarıyor. Boğuluyoruz çünkü. İyi oldu. Sahilde yoğunluk tedirgin ediyor. Vaka sayıları artabilir" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Abdullah Gül Süleyman Soylu
Magazin Alişan Feyza Aktan Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaaltı Sahili'nde 19 Mayıs yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:46:48. #1.14#

title