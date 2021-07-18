KONYAALTI SAHİLİ DOLDU TAŞTI; UYARI LEVHALARINI DİKKATE ALMAYIP TEHLİKELİ ATLAYIŞ YAPTILAR

ANTALYA'da güneşli havanın etkisiyle yerli ve yabancı tatilciler ile Antalyalılar, sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

ANTALYA'da güneşli havanın etkisiyle yerli ve yabancı tatilciler ile Antalyalılar, sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahildeki yoğunluk dikkati çekti. Bazı gençler falezlerde uyarı levhalarını dikkate almadı ve tehlikeli atlayış yaptı.

Antalya'da hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı. Güzel havanın etkisiyle sabah erken saatlerden itibaren yerli ve yabancı tatilciler ile Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimisi denize girerek keyifli dakikalar geçirdi.

Sahildeki gençlerin falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladığı gözlendi. Gençlerin falezlerde bulunan uyarı levhalarını dikkate almadığı ve tehlikeli atlayış yaptıkları gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı