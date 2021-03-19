Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu
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Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu

19.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:47
Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu

Konyaaltı Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla semt pazar yeri girişlerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluğu getirmesinden sonra pazar yerleri giriş-çıkış noktalarını yeniden düzenleyerek, girişlerde HES kodu sorgulaması yapıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla semt pazar yeri girişlerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluğu getirmesinden sonra pazar yerleri giriş-çıkış noktalarını yeniden düzenleyerek, girişlerde HES kodu sorgulaması yapıyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında, bütün açık ve kapalı semt pazarları ile toptancı hallerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirdi. Konyaaltı Belediyesi de alınan bu karar sonrasında pazar yerlerinde yeniden düzenleme yaptı. İlk uygulama Altınkum Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında başladı. Pazar yerleri bariyerlerle çevrilerek, giriş-çıkışlar iki noktadan yapılıyor. Zabıta ekipleri de girişlerde vatandaşlara HES kodu sorgulamasını yaparak, pazar alanlarına girişleri sağlıyor.

"Antalya bir an önce mavi olmalı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HES kodu uygulamasının artık hayatın her alanında kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Semih Esen, "Hıfzıssıhha kurulu kararıyla Konyaaltı sınırlarımızdaki pazar yerlerimizde yurttaşlarımızı HES kodu ile içeri alınmasını sağlıyoruz. Bundan sonra bütün pazar yerlerimizde uygulamamız devam edecek. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak, Antalya'yı bir an önce risk haritasında mavi alana dönüştürmeliyiz. Bu noktada herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Konyaaltı'nda pazar yerlerinde başlatılan HES uygulamasından vatandaşlar memnun kaldı. Pazar alış verişine gelen Mehmet Gırep, tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Emin Karamanlıoğlu ise HES kodu ile pazar yerine girdiğini belirterek, vatandaşların sağlığı için alınan her karara uyulmasını istedi. Yavuz Üçkuyu da alınan kararın son derece yerinde olduğunu vurguladı. - ANTALYA

Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu
Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu
Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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