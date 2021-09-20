KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ - Haberler
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KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenlerinin HayatPark'ta gerçekleştirdiği 'flash mob' etkinliği ile bir anda müzisyenleri gören vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenlerinin HayatPark'ta gerçekleştirdiği 'flash mob' etkinliği ile bir anda müzisyenleri gören vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, HayatPark'ta flash mob etkinliği gerçekleştirdi. HayatPark yerleşkesinde bulunan kafelerde ve çim alanlarda oturan vatandaşların arasından enstrümanlarını çalarak ilerleyen müzisyenler, parkın ortasında bir araya geldi. Solistin söylediği 'Memleketim' şarkıya müzisyenler enstrümanlarıyla destek verdi. Şaşkınlıkla müzisyenleri izleyen vatandaşlar, ellerinde telefonlarla müzisyenlerin fotoğraf ve videolarını çekerken, bir yandan da şarkıya eşlik etti. Oda Orkestrası'nın flash mob etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı.

HER AN KARŞINIZA ÇIKABİLİRLER

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Oda Orkestrası'nın, ilçenin farklı noktalarında müzik etkinlikleri yapacağını söyledi. Başkan Esen, "Oda Orkestramız ilk çalışmasını Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirmiş ve vatandaşlarımızın çok ilgisini çekmişti. İkinci etkinliklerini yine Konyaaltı sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği HayatPark'ta gerçekleştirdi ve yine izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Orkestramız zaman zaman bu gibi etkinlikler yapacak. Konyaaltı'nın kalabalık noktalarında kimsenin beklemediği zamanlarda müzisyenlerimiz bir anda karşınıza çıkabilir" dedi.

KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ

KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ

KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ

KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ
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Haber: KONYAALTI ODA ORKESTRASI'NDAN 'FLASH MOB' SÜRPRİZİ - Haberler
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