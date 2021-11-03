KONYAALTI, ANTALYA (Habermetre) - Konyaaltı'nın yeni yolunda sona yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi devamındaki yeni yol çalışmasında sona yaklaşıldı. Yeni cadde Atatürk Bulvarı'nın ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nın yükünü büyük oranda azaltacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatacak projelerine devam ediyor. Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'ndan Uncalı bölgesine dönen araçlar için yapılan yeni yol çalışmasında sona yaklaşıldı. Pınarbaşı Mahallesi 12'nci Cadde ile Pınarbaşı Caddesi Kavşağı'nı birleştiren yol, Üniversite Caddesi'nin devamı olacak. 900 metrelik yol Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ulaşımı kolaylaştıracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınırındaki 30 metre genişliğindeki imar yolu 2 şeritli gidiş geliş olacak.

ÜNİVERSİTE SINIRINA DUVAR YAPILIYOR

900 metre uzunluğundaki yola yağmur suyu drenajı yapıldı. Önümüzdeki günlerde aydınlatma montajı yapılacak. Kaldırım çalışmasından sonra ise yol asfaltlanacak. Akdeniz Üniversitesi'nin yol ile olan imar sınırına ise duvar yapılıyor. Kuzeyden gelen havzanın suyunu ve mevcut yolun yağmur suyunu deşarj etmek için 4 metre genişliğinde 2. 5 metre yüksekliğinde 2 gözlü menfez yapıldı. Yol asfalt uygulaması öncesi terasman seviyesine getirildi. Üniversitenin güney kapısındaki kavşağa kadar olan yol ise trafiğe kapatıldı. Yeni yola bağlantı çalışmaları devam ediyor.

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