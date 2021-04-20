Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
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Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor

Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı ilçesinde Toros, Gürsu Uluç, Uncalı, Mollayusuf, Siteler, Akkuyu, Pınarbaşı Mahallerinin içme suyu basınç problemini çözmek üzere başlatılan projede 35 sokakta çalışmalar tamamlandı.

Konyaaltı ilçesinde Toros, Gürsu Uluç, Uncalı, Mollayusuf, Siteler, Akkuyu, Pınarbaşı Mahallerinin içme suyu basınç problemini çözmek üzere başlatılan projede 35 sokakta çalışmalar tamamlandı. 13 milyon lira yatırım bedelli proje ile bölgeye sunulan su hizmetinin miktarı ve kalitesi artıyor.

Konyaaltı İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlanan içme suyu altyapısı yenileme çalışması sürüyor. Toros, Gürsu Uluç, Uncalı, Mollayusuf, Siteler, Akkuyu, Pınarbaşı Mahallelerini kapsayan "Konyaaltı Kuzeydoğu Havzası İçme Suyu Hattı Yapım İşi" projesinde ekipler iş makineleri ile sahada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çandır'dan su gelecek

13 milyon TL yatırım maliyetli proje kapsamında; Duraliler basma hattından içme suyu temini yapılan 8 mahallenin su temini Çandır kuyularından sağlanacak. Böylece Duraliler tesislerinin su temin yükünün azaltılması hedefleniyor. Proje ile Toros, Gürsu Uluç, Uncalı, Mollayusuf, Siteler, Akkuyu, Pınarbaşı Mahallerinin yaz aylarında yaşanan basınç problemi de çözülecek.

35 sokakta çalışma bitti

Proje kapsamında 35 sokakta çalışmalar tamamlandı. 17 bin 140 metre içme suyu borusu döşenirken, planlanan 230 adet abone bağlantısından 100 adeti yenilendi. Vatandaş mağduriyetini önlemek çalışmaların bitirildiği kesimlerde ASAT ekipleri temizlik ve asfaltlama çalışmalarını da hızla tamamlıyor. - ANTALYA

Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor
Konyaaltı'nın içme suyu altyapısı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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