Konyaaltı'ndan ücretsiz psikolojik danışma hizmeti Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.

Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde alanından uzman psikolog ve pedagoglar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Randevu alınarak yapılan görüşmelerde, Antalyalılara aile danışmanlığı, psikolojik destek, çift danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda sıkıntı yaşayan ailelere destek olunuyor. Psikolojik danışma hizmeti ücretsiz veriliyor.

Randevu ile çalışıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yoğun hayat mücadelesi içinde birçok vatandaşın zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini söyledi. Başkan Esen, "Bu gibi dönemlerde sıkıntılarımızı bazen tek başımıza çözemeyebiliriz. Alanındaki uzman psikologlarımızdan gerekli danışmanlık desteğini almak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bu hizmetimizden yararlanabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA