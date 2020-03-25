Konyaaltı'ndan sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi
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Konyaaltı, Güncel

Konyaaltı'ndan sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki park ve bahçelerde bulunan beslenme kaplarını düzenli kontrol ederek, mama ve su takviyesi yapıyor.

25.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:57
Konyaaltı'ndan sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki park ve bahçelerde bulunan beslenme kaplarını düzenli kontrol ederek, mama ve su takviyesi yapıyor.

İnsan hayatını tehdit eden korona virüsü ile belediye olarak tüm güçleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak tüm çalışma birimlerini dezenfekte ettiklerini söyledi. Dezenfekte çalışmalarına belirli aralıklarla devam edildiğini dile getiren Esen, resmi üniformalı zabıta personeli eliyle de "Siz evde kalın biz size geliriz" projesini yürüttüklerini bildirdi. Semih Esen, aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanları da unutmadıklarını kaydetti.

Esen, "Aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra sokakta yaşayan minik dostlarımızı da unutmadık. Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerimiz, bölgemizdeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Mama ve su takviyesiyle eksik olan kapları dolduruyor. Böylelikle sokakta daha bir çaresiz olan minik dostlarımız, hayata tutunma imkanı buluyor. Her canlının yaşam hakkını gözeten bir belediye olarak, bu çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Ben bir kez daha bu süreci birlikte atlatacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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