Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği

Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başlattığı "Gün Dayanışma Günü" kampanyasında Manavgat'ın köylerinde ihtiyaç duyulan saman balyası, yem ve sokak hayvanları için mama, yangın bölgesine ulaştırıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başlattığı "Gün Dayanışma Günü" kampanyasında Manavgat'ın köylerinde ihtiyaç duyulan saman balyası, yem ve sokak hayvanları için mama, yangın bölgesine ulaştırıldı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezine vatandaşların yoğun desteği sürüyor. Kampanyanın başladığı ilk dakikalardan itibaren vatandaşlar gıda, konserve, kıyafet, su, meşrubat gibi temel ihtiyaç maddesi desteği sağlıyor. Konyaaltı Belediyesi görevlileri tarafından kolilere yerleştirilen ürünler Manavgat'a ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Yapılan destekler tırlar ve kamyonlarla Manavgat Yangın Dayanışma Merkezi'ne ulaştırılıyor. Yangın bölgesinde canla başla çalışan yangın müdahale ekiplerine ise soğuk su dağıtıldı. Konyaaltı Belediyesi arazözleri de yangının çıktığını ilk günden itibaren Manavgat'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvanlara yem

Öte yandan Manavgat'ın köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan saman balyası ve yem ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Konyaaltı Belediyesi ekipleri gün boyunca gelen saman balyası ve yem desteğini Manavgat'a taşımaya devam edecek. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Manavgat'ın köylerinde ve yangın bölgesindeki sokak hayvanları için de çeşitli noktalara mama bıraktı.

Giysi kumbarası

Konyaaltı Belediyesi gıda desteğinin yanı sıra Manavgatlı vatandaşlara kıyafet desteği de sağlıyor. Alışveriş merkezleri ve yaya hareketliliğinin fazla olduğu noktalara kıyafet kumbarası oluşturuldu. Vatandaşlar kıyafet kumbarasına kullanılmamış kıyafet bağışında bulunabiliyor.

"Seferberiz"

Başkan Semih Esen, belediye olarak Manavgat'a bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, "Ekiplerimiz Manavgat için teyakkuz halinde. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan yardım merkezinde vatandaşların yardımları özenle Manavgat'a ulaştırılıyor. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan her türlü desteği kısa sürede afet noktalarına taşıyoruz. Halkımızın bu birlikteliği sayesinde bu zor günlerden hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Onca felaketin arasında mucizeler de oluyor! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
Onca felaketin arasında mucizeler de oluyor! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yusuf Güney Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:44:03. #1.16#

title