Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başlattığı "Gün Dayanışma Günü" kampanyasında Manavgat'ın köylerinde ihtiyaç duyulan saman balyası, yem ve sokak hayvanları için mama, yangın bölgesine ulaştırıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başlattığı "Gün Dayanışma Günü" kampanyasında Manavgat'ın köylerinde ihtiyaç duyulan saman balyası, yem ve sokak hayvanları için mama, yangın bölgesine ulaştırıldı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezine vatandaşların yoğun desteği sürüyor. Kampanyanın başladığı ilk dakikalardan itibaren vatandaşlar gıda, konserve, kıyafet, su, meşrubat gibi temel ihtiyaç maddesi desteği sağlıyor. Konyaaltı Belediyesi görevlileri tarafından kolilere yerleştirilen ürünler Manavgat'a ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Yapılan destekler tırlar ve kamyonlarla Manavgat Yangın Dayanışma Merkezi'ne ulaştırılıyor. Yangın bölgesinde canla başla çalışan yangın müdahale ekiplerine ise soğuk su dağıtıldı. Konyaaltı Belediyesi arazözleri de yangının çıktığını ilk günden itibaren Manavgat'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvanlara yem

Öte yandan Manavgat'ın köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan saman balyası ve yem ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Konyaaltı Belediyesi ekipleri gün boyunca gelen saman balyası ve yem desteğini Manavgat'a taşımaya devam edecek. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Manavgat'ın köylerinde ve yangın bölgesindeki sokak hayvanları için de çeşitli noktalara mama bıraktı.

Giysi kumbarası

Konyaaltı Belediyesi gıda desteğinin yanı sıra Manavgatlı vatandaşlara kıyafet desteği de sağlıyor. Alışveriş merkezleri ve yaya hareketliliğinin fazla olduğu noktalara kıyafet kumbarası oluşturuldu. Vatandaşlar kıyafet kumbarasına kullanılmamış kıyafet bağışında bulunabiliyor.

"Seferberiz"

Başkan Semih Esen, belediye olarak Manavgat'a bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, "Ekiplerimiz Manavgat için teyakkuz halinde. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan yardım merkezinde vatandaşların yardımları özenle Manavgat'a ulaştırılıyor. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan her türlü desteği kısa sürede afet noktalarına taşıyoruz. Halkımızın bu birlikteliği sayesinde bu zor günlerden hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı