KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLELERİN bebekleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bebeklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, çocukların kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

AİLELERİN bebekleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bebeklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, çocukların kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Bebek Parkı açılışı bugün yapıldı. Açılışa katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bebek Parkı'nın açılış kurdelesini çocukların kesmesini istedi. Çocuklar, büyük bir heyecanla açılış kurdelesini keserken, aileler de bu heyecana ortak oldu. Sahilde bebekleriyle gezmeye çıkan vatandaşların Bebek Parkı'nda tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade eden Başkan Esen, ailelerin hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla bebekleriyle ilgilenebileceklerini söyledi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI

Sahilde çocuklarıyla gezintiye çıkan ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin hem bebekleriyle ilgilenebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri bir mekan arayışı olduğunu belirten Başkan Esen, bu parkla ailelerin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini belirtti. Projenin ilerleyen safhasında bazı eklemeler yaptıklarını söyleyen Başkan Esen, "Bebek Parkı'nı inşa ederken, ailelerin bebekleriyle ilgili acil ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir mekan yapmayı planlıyorduk. Ancak alanımız geniş olunca sadece bakım üniteleri değil, çocuklar için küçük, geliştirici oyun üniteleri de koyalım dedik. Böylece Bebek Park ortaya çıktı. Buranın açılışını da yine çocuklarımız yaptı. Çok güzel bir açılış oldu. Dinamik bir park olacak. Çocuklarımız buraya geldikçe neyi istiyorlarsa, hangi oyun veya oyuncağı istiyorlarsa onu koyacağız. Bu açıdan parkımız sürekli güncellenecek. Çünkü çocuklar sürekli güncel şeyleri takip ediyor. Biz de onların istekleri doğrultusunda parkımıza yeni eklemeler yapacağız. Bebek Parkı'mız kentimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

HER MEVSİME UYGUN PARK

Kapalı ve açık alana sahip olan Bebek Parkı, yaz ve kış dönemine uygun planlandığı için her mevsim dolu dolu olabilecek. Bebek Parkı'nda 2 emzirme, 2 bebek bakım ve 2 adet de bebek oyun odası yer alıyor. Ayrıca yetişkin çocuklar için oyun üniteleri de bulunuyor. Sahil bandında gezintiye çıkan aileler hem hijyen hem de güvenli bir ortamda çocuklarıyla vakit geçirebilecekler.

KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK
KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK
KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK
KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Şensoy
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:23:12. #1.15#

title