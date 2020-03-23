Konyaaltı'nda zabıta ekipleri, 65 yaş üstündekilerin market alışverişini yapıyor
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Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Konyaaltı'nda zabıta ekipleri, 65 yaş üstündekilerin market alışverişini yapıyor

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market alışverişini yaptı.

23.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:10
Konyaaltı'nda zabıta ekipleri, 65 yaş üstündekilerin market alışverişini yapıyor

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market alışverişini yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Konyaaltı Belediyesince "ihtiyaç karşılama" ekipleri kuruldu.

Ekipler, vatandaşlardan aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının yaptığı çağrılara uyulması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan hijyen kurallarına dikkat edip, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Esen, "Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak bu yönde bir sistem kurduk. Kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan 80 yaşındaki Hasan Keleş, uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmadığını, belediyenin kendisini arayarak talebini sorduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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