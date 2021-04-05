Konyaaltı'nda yeni kreş Hurma'ya yapılacak
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Konyaaltı'nda yeni kreş Hurma'ya yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaaltı'nda yeni kreş Hurma'ya yapılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yapılacak olan 4'üncü kreşi Hurma Mahallesi'nde açacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yapılacak olan 4'üncü kreşi Hurma Mahallesi'nde açacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Uncalı, Gürsu ve yakın zamanda hayata geçen Toros Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi projesinden sonra 4'üncü kreşi Hurma Mahallesi'ne yapacak.

Bin 200 metrekare inşaat alanına sahip yeni çocuk kreşi ve gündüz bakımevi projesinin ihalesini Etüt ve Proje Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet vermesi planlanan kreşte, 6 adet sınıf, etkinlik sınıfı, yemekhane, idari ofis, rehberlik ofisi, öğretmenler odası ile 4 adet depo yer alıyor. Kreşin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

"Güvenli ortamda kaliteli eğitim"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, mahallelerde kreş projelerine önem verdiklerini söyledi. Başkan Esen, "Toros Mahallesi'nden sonra yeni kreşi Konyaaltı'nın en büyük mahallelerinden biri olan Hurma Mahallesine açacağız. Belediyemizin kreşleri vatandaşlardan ilgi görüyor. Kaliteli eğitimi çocuklarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yavrularımızı, güvenli ortamda, ailelerin gözü arkada kalmadan geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda yeni kreş Hurma'ya yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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