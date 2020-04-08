Konyaaltı'nda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor
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Konyaaltı'nda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

08.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:26
Konyaaltı'nda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bankamatik, market ve mahalle muhtarlıkların önlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Mobil maske dağıtım araçları ile de sokaklarda devriye yapan ekipler, aynı şekilde maske dağıtmaya devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilk olarak tek noktadan giriş yapılan semt pazarlarında, sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptı. Bir metre kuralına uygun şekilde yapılan işaretleme ile vatandaşların birbirleriyle olan mesafelerini takip edebilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte bankamatik, market ve muhtarlıkların önlerinde konuşlandırılan stantlar ile de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor. Maske dağıtım araçlarıyla cadde cadde, sokak sokak devriye yapan ekipler, yine ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi tarafından maskelerin ilçe genelinde ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke, vatandaşların muhtarlık önlerinde yapılan maske dağıtımına da son derece olumlu yaklaştığını söyledi. Mahallede çok sayıda vatandaşın zorunlu haller dışında evden dışarı çıkamadığı belirten Semi Eke, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ederiz, halkımızın sağlığını düşündüğü için. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Vatandaşlar evden çıkamıyor. Aileden bir kişiyi gönderip maskesini alabiliyor. Bizler bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Her vatandaşımız maskesine sahip olsun" diye konuştu.

Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik ise muhtarlık önlerinde kurulan stantlarda bir belediye personelinin görev aldığını belirterek, "Bu personel hijyen kurallarını maksimum düzeyde tutan korunaklı elbise içinde maske dağıtıyor. Sadece bir günde mahallemizde 15 bin adet maske dağıtıldı. Belediye ile vatandaş arasında köprü rolü üstlenen biz muhtarlar, bu hizmetten çok memnunuz" dedi.

Mobil maske dağıtım araçları oluşturuldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona vürüsü ile mücadele anlamında alıkları tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. Muhtarlık önlerinde, market ve bankamatik önlerinde ücretsiz maske dağıtımına devam ettiğini ifade eden Esen, bununla birlikte şimdide 'mobil maske dağıtım aracı' uygulamasına başladıklarını söyledi. Semih Esen, bu araçların cadde cadde, sokak sokak gezdiğini ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını kaydetti. Bununla birlikte bankamatik ve kapalı semt pazarı girişlerinde sosyal mesafeyi gösteren işaretleme yaptıklarını dile getiren Semih Esen, vatandaşların sağlığı için bu tedbirlerin genişletilerek devam edeceğine vurgu yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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